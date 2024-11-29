Суд отправил в колонию на 1,5 года подрядчиков по уборке улиц Ростова

Сотрудники ФСБ установили, что глава ООО «М-стандарт-Юг» Иван Гуляренко и ге директор ООО «Тактика-групп» Александр Гуляренко изготовили поддельные распоряжения о переводе денежных средств на сумму более 4 млн рублей при осуществлении работ в рамках муниципального контракта по уборке и благоустройству объектов улично-дорожной сети Ростова-на-Дону.