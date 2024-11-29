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Суд отправил в колонию на 1,5 года подрядчиков по уборке улиц Ростова

Кировский районный суд Ростова приговорил к колонии подрядчика и субподрядчика по уборке улиц и дорог Ростова. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Источник: пресс-служба УФСБ по Ростовской области

Сотрудники ФСБ установили, что глава ООО «М-стандарт-Юг» Иван Гуляренко и ге директор ООО «Тактика-групп» Александр Гуляренко изготовили поддельные распоряжения о переводе денежных средств на сумму более 4 млн рублей при осуществлении работ в рамках муниципального контракта по уборке и благоустройству объектов улично-дорожной сети Ростова-на-Дону.

Общая стоимость контракта на уборку улиц Ростова в период с 2023 по 2025 годы составила 9 мрдр рублей.

Иван и Александр Гуляренко обналичили незаконно выведенные бюджетные деньги — 4 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».

Кировский районный суд признал Ивана и Александра Гуляренко виновными и приговорил к 1,6 годам колонии общего режима и к штрафу в размере 150 тысяч рублей.