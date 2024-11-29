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Спасатели потушили мощный пожар в ангаре в Невском районе Петербурга

Более четырех часов потребовалось огнеборцам, чтобы потушить ангар на проспекте Александровской фермы.

Источник: МЧС РФ

В Петербурге потушили пожар в ангаре на проспекте Александровской фермы, 23. Напомним, что информация о случившемся поступила в экстренные службы около половины седьмого утра. Огонь охватил 200 квадратных метров ангара, в котором расположены мебельные фирмы и предприятие по покраске пиломатериалов. Чтобы потушить разбушевавшееся пламя, огнеборцам потребовалось более четырех часов.

— В 06:41 пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС. В 08:23 огонь локализовали. В 08:24 был дан отказ номеру 1-БИС, работа продолжилась по № 1. В 10:55 пожар ликвидирован, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

К счастью, это ЧП обошлось без пострадавших. На месте работали шесть пожарных машин и 25 человек личного состава МЧС.

После тушения огня на место выезжали сотрудники Роспотребнадзора. Они исследовали атмосферный воздух на территории ближайшей жилой застройки. Превышение гигиенических нормативах выявлено не было.

МЧС
пожары