Спасатели потушили мощный пожар в ангаре в Невском районе Петербурга

В Петербурге потушили пожар в ангаре на проспекте Александровской фермы, 23. Напомним, что информация о случившемся поступила в экстренные службы около половины седьмого утра. Огонь охватил 200 квадратных метров ангара, в котором расположены мебельные фирмы и предприятие по покраске пиломатериалов. Чтобы потушить разбушевавшееся пламя, огнеборцам потребовалось более четырех часов.