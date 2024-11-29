Стаю волков заметили возле Петропавловска-Камчатского

Как рассказал ИА KamchatkaMedia внештатный охотинспектор Владимир Шаблий, в районе Мокрых песков, Чапаевки и Радыгино бродят четыре волка. Он назвал необычным явлением то, что звери так близко подобрались к людям.
По словам специалиста, волки представляют даже большую опасность, чем медведи. Особенно для скота местных ферм. Они также опасны для лосей, которые начали появляться в Елизовском районе.
Основная пища волков — крупная дичь, а на Камчатке — еще и олени. Шаблий предположил, что от табуна оленей откололась небольшая часть и побрела в другие края. Волчья стая последовала за оленями туда, где еще не бывала.
Ранее, 19 ноября, сообщалось, что молодая рысь прогулялась по улицам поселка Целинный Краснокаменского района Забайкальского края. Дикое животное заметили местные жители. По словам специалистов, молодые рыси неопытны и иногда выходят к населенным пунктам, но такие случаи единичны.