«Цветы присылал из-за границы». Минчанка влюбилась в «крупного бизнесмена» и потеряла 26 тысяч рублей

После с ней связался якобы финансовый аналитик, следуя рекомендациям которого она будто бы инвестировала в биржу. В какой-то момент ей позволили вывести 350 долларов, но сразу предупредили, что для выведения большей суммы, нужно снять ограничения, а для этого — внести страховые выплаты для разблокировки.