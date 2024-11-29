«Цветы присылал из-за границы». Минчанка влюбилась в «крупного бизнесмена» и потеряла 26 тысяч рублей

В Минске женщина влюбилась в крупного бизнесмена, но потеряла деньги, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
Так, в милицию обратилась минчанка, которая стала жертвой интернет-мошенников. Выяснилось, что белоруска в интернете познакомилась с мужчиной, который представился «крупным бизнесменом» и в процессе общения проявлял всяческие знаки внимания.
«Я ему верила. Он даже цветы прислал из-за границы», — рассказала потерпевшая в милиции.
Но убедив женщину в серьезных намерениях, «интернет-жених» поделился информацией о том, что в качестве дополнительного заработка он занимается инвестированием в криптовалюту. Бизнесмен посоветовал минчанке тоже заработать в инвестировании, и минчанка согласилась на все.
После с ней связался якобы финансовый аналитик, следуя рекомендациям которого она будто бы инвестировала в биржу. В какой-то момент ей позволили вывести 350 долларов, но сразу предупредили, что для выведения большей суммы, нужно снять ограничения, а для этого — внести страховые выплаты для разблокировки.
Тогда минчанка поняла, что ее обманули, и обратилась в милицию. Ущерб превысил 26 тысяч белорусских рублей.
Расследуется уголовное дело.
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