Мошенники продали несуществующий снегоход машинисту из Иркутской области

Покупка снегохода обернулась потерей крупной сумму для 43-летнего машиниста из Черемхово. Как рассказали КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, он решил купить дорогостоящее транспортное средство, подходящий товар нашел на одном из сайтов бесплатных объявлений. Привлекла заниженная в два раза цена и специальная скидка.
— Перед покупкой мужчина еще раз созвонился с продавцом, они обговорили все условия сделки и договорились о доставке товара из Архангельской области. Для правдоподобности потерпевшему даже отправили фото и видео погрузки товара, — рассказали в ведомстве.
Поверив незнакомцам, он перевел 540 тысяч рублей. В какой-то момент решил узнать, когда именно привезут долгожданный снегоход. Для этого позвонил в транспортную компанию, однако оказалось, что такого заказа никогда не существовало. Мужчина понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию. Следователи завели уголовное дело.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске задержали рейс до Владивостока из-за повреждения стойки шасси.