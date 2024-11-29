Мошенники продали несуществующий снегоход машинисту из Иркутской области

Поверив незнакомцам, он перевел 540 тысяч рублей. В какой-то момент решил узнать, когда именно привезут долгожданный снегоход. Для этого позвонил в транспортную компанию, однако оказалось, что такого заказа никогда не существовало. Мужчина понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию. Следователи завели уголовное дело.