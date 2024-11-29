«Был в шлепанцах и ни разу не перекрестился». Белоруска отдала лжесвященнику в сланцах золота на 5,4 тысячи рублей за отпущение грехов

Так, выяснилось, что 19 мая 50-летняя бобруйчанка в Бресте увидела молодого человека в рясе с православным крестом на груди и решила, что он священнослужитель. Обратившись к мужчине, белоруска попросила «отпустить ей грехи» за пожертвование. Так как при себе у потерпевшей не было денег, то молодому священнику она отдала золотые украшения на 5400 белорусских рублей.