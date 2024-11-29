«Был в шлепанцах и ни разу не перекрестился». Белоруска отдала лжесвященнику в сланцах золота на 5,4 тысячи рублей за отпущение грехов

В Бресте белоруску обманул лжесвященник в шлепанцах, дело дошло до прокуратуры. Подробности сообщили в службе информации прокуратуры Брестской области.
Так, выяснилось, что 19 мая 50-летняя бобруйчанка в Бресте увидела молодого человека в рясе с православным крестом на груди и решила, что он священнослужитель. Обратившись к мужчине, белоруска попросила «отпустить ей грехи» за пожертвование. Так как при себе у потерпевшей не было денег, то молодому священнику она отдала золотые украшения на 5400 белорусских рублей.
Обвиняемый украшения забрал, а взамен отдал ей деревянные четки и ушел. Спустя время, обдумывая встречу в голове, бобруйчанка вспомнила, что «священник» был в пляжных шлепанцах и за время разговора ни разу не перекрестился. Это заставило ее усомниться и обратиться в милицию.
Выяснилось, что лжесвященником в шлепках оказался 19-летний житель Могилевской области. К моменту, когда мошенника задержали, он уже успел перепродать часть украшений.
Свою вину обвиняемый признал и во время следствия полностью возместил ущерб.
Суд признал фигуранта виновным в мошенничестве (ч.1 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси) и приговорил к 100 базовым величинам штрафу (4000 белрублей в ноябре 2024-го).
Приговор еще может быть опротестован.
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