Мужчина накинулся на ребёнка в лифте многоэтажки в Астане

В Астане задержали мужчину, напавшего на подростка в лифте многоэтажки, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент произошёл вечером 28 ноября. На кадрах, появившихся в Сети, видно, что мужчина пытался ударить ребенка кулаком в лицо, а затем схватил его за шею и не давал ему выйти из лифта.
«По данному факту правонарушитель установлен и помещён в комнату временного содержания. Возбуждено уголовное дело. По результатам расследования будут приняты меры в соответствии с законодательством», — сообщили в пресс-службе департамента полиции Астаны.