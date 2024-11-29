СК устроил проверку после инцидента с ножом в одной из школ Краснодара.

Ранее появилась информация о том, что ученик младших классов угрожал одноклассникам канцелярским ножом. Это связано якобы с его нежеланием учиться в этой школе. Со слов мамы 9-летнего мальчика, ее ребенок систематически подвергался буллингу со стороны одноклассников.