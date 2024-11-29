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СК устроил проверку после инцидента с ножом в одной из школ Краснодара

9-летний мальчик угрожал одноклассникам канцелярским ножом.

СК устроил проверку после инцидента с ножом в одной из школ Краснодара.

Ранее появилась информация о том, что ученик младших классов угрожал одноклассникам канцелярским ножом. Это связано якобы с его нежеланием учиться в этой школе. Со слов мамы 9-летнего мальчика, ее ребенок систематически подвергался буллингу со стороны одноклассников.

Отец одноклассника школьника обратился в полицию после того, как увидел, как тот бегает за его сыном с чем-то похожим на нож.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю, по данному факту проводится проверка.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «АиФ-Юг» писал — 9-летний мальчик, который был замечен с ножом, на учете в полиции не состоит.