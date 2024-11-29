Al Mayadeen: ВС Сирии не дали террористам перерезать шоссе от Латакии к Алеппо

Террористы из «Джебхат ан-Нусры» и союзных с ней радикальных группировок в ходе вероломного нападения 27 ноября приблизились на опасное расстояние к Алеппо, второго по величине города Сирии, который был освобожден от незаконных вооруженных формирований в 2016 году. Они заняли несколько выгодных позиций в 7−10 км от северной столицы, из-за обстрелов жители предместий Джамиат-эз-Захра, Дждейда, Эз-Зарба и Эль-Мансура переместились в центральные районы города.