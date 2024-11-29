Al Mayadeen: ВС Сирии не дали террористам перерезать шоссе от Латакии к Алеппо

По его информации, в районе города Саракиб правительственные силы не позволили террористам перерезать международную автотрассу М4, соединяющую порт Латакия с Алеппо. Сирийские войска вернули также под контроль город Джобас, расположенный в провинции Идлиб, рядом с этим шоссе.
Как сообщило информационное агентство Firat, на юго-западе Алеппо остановлено продвижение бандформирований к ключевым городам Эль-Мансура и Хан-эль-Асаль, которые находятся на стратегическом шоссе Дамаск — Алеппо.
Тяжелые бои продолжаются на окраинах микрорайона Халеб-эль-Джедида на западном въезде в Алеппо. Боевики утверждают, что овладели там комплексом зданий научного центра «Аль-Бухус», однако газета Al Watan опровергла эту информацию со ссылкой на военно-полевые источники.
Ранее телеканал Al Mayadeen сообщал, что на некоторых участках фронта в окрестностях Алеппо правительственные силы после отражения атак противника перешли в контрнаступление. Однако банды террористов не прекращают попыток прорваться в город со стороны Анадана, Атариба, Хайяна, они обстреляли международный аэропорт в Нейрабе. По сведениям телеканала Al Hadath, из подконтрольной Турции северной зоны деэскалации в Идлибе в ночные часы были переброшены к Алеппо воинские подкрепления и военная техника.
Террористы из «Джебхат ан-Нусры» и союзных с ней радикальных группировок в ходе вероломного нападения 27 ноября приблизились на опасное расстояние к Алеппо, второго по величине города Сирии, который был освобожден от незаконных вооруженных формирований в 2016 году. Они заняли несколько выгодных позиций в 7−10 км от северной столицы, из-за обстрелов жители предместий Джамиат-эз-Захра, Дждейда, Эз-Зарба и Эль-Мансура переместились в центральные районы города.