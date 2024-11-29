Приговор вынесли несовершеннолетней закладчице в Астане

"В 16 лет я начала встречаться с парнем. Через некоторое время поняла, что он торгует наркотиками. Со временем начал и меня привлекать к своей работе. И я тоже начала продавать наркотики. Я знала, что это опасная работа, но я думала, что мне ничего не сделают, так как я несовершеннолетняя. Потом мне стало интересно и попробовала сама тоже.