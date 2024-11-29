Полковника СКР отдали под суд за растрату вещдоков: подробности дела.

По версии следственных органов, первым эпизодом в деле стало хищение вещдоков после крушения самолета Ту-134 «Москва — Петрозаводск» в 2011 году. После этого эпизода полковник неоднократно, как утверждается в обвинительном заключении, совершал и другие растраты. Например, аналогичная ситуация якобы была с вещественными доказательствами по делу обвиняемых в коррупции руководителей УФНС по Ростовской области.