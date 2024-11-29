Полковника СКР отдали под суд за растрату вещдоков: подробности дела.

В отношении бывшего начальника одного из подразделений Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации полковника юстиции Александра Избенко утверждено обвинительное заключение. Об этом сообщает издание «Коммерсант».
Высокопоставленного следователя задержали 26 октября 2023 года. Его заподозрили в хищениях и растрате вещественных доказательств, к которым полковник имел доступ в силу служебного положения. Задержанному следователю инкриминировали семь эпизодов растраты в особо крупном размере и девять эпизодов растраты в крупном размере по двум пунктам статьи 160 УК РФ.
По версии следственных органов, первым эпизодом в деле стало хищение вещдоков после крушения самолета Ту-134 «Москва — Петрозаводск» в 2011 году. После этого эпизода полковник неоднократно, как утверждается в обвинительном заключении, совершал и другие растраты. Например, аналогичная ситуация якобы была с вещественными доказательствами по делу обвиняемых в коррупции руководителей УФНС по Ростовской области.
На похищенные средства следователь, как утверждает обвинение, покупал недвижимость, автомобили, предметы роскоши. Так супруга Избенко стала владелицей квартиры в Москве, а его тесть оказался собственником недвижимости в подмосковной Балашихе.
На жену полковника записали автомобиль Mercedes CLA 250 4MATIC, а свою машину Mercedes GLC 250 Избенко переоформил на родственницу супруги. Кроме того, во время обысков у следователя обнаружили девять дорогостоящих наручных часов Longines Master Collection и Rolex Datejust.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело в отношении Избенко передадут в суд. Если вина бывшего следователя подтвердится, ему может грозить внушительный срок.