Капитана перевернувшегося в Териберке судна отправили под домашний арест

Судно, на борту которого находились 11 человек и 2 члена экипажа, опрокинулось утром в среду в Баренцевом море недалеко от берега у села Териберка. Как отметили в региональном МЧС, в главное управление сообщений о происшествии не поступало, за помощью никто не обращался. При этом, по данным регионального оперштаба, введено ограничение выхода маломерных судов в акваторию Баренцева моря с 10.00 27 ноября. СК на транспорте возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Капитан судна был задержан, в его крови обнаружен алкоголь.