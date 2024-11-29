Swan Hellenic урегулировала конфликт с россиянами на круизе в Антарктиду

«Компания Swan Hellenic сообщает, что на судне SH Diana во время круиза из Кейптауна (ЮАР) в Ушуайю (Аргентина), на 14-й день маршрута, в районе Южной Георгии, была выявлена внезапно возникшая неисправность. Экипажем принято решение продолжить безопасное движение к месту ремонта в соответствии с правилами технической эксплуатации… В ближайшем порту захода Ушуайя неисправность будет оперативно устранена», — сказал Зито.