Swan Hellenic урегулировала конфликт с россиянами на круизе в Антарктиду

По сообщениям СМИ, из-за неполадки с двигателем на круизном лайнере SH Diana по пути в Антарктику застряли более 170 пассажиров, включая российских туристов. Руководство компании обещало компенсировать половину стоимости тура, россияне устроили голодовку, требуя выплатить полную компенсацию за поездку.
«Компания Swan Hellenic сообщает, что на судне SH Diana во время круиза из Кейптауна (ЮАР) в Ушуайю (Аргентина), на 14-й день маршрута, в районе Южной Георгии, была выявлена внезапно возникшая неисправность. Экипажем принято решение продолжить безопасное движение к месту ремонта в соответствии с правилами технической эксплуатации… В ближайшем порту захода Ушуайя неисправность будет оперативно устранена», — сказал Зито.
«По информации, полученной от капитана судна, пассажиры по-разному выражали свое несогласие с принятым решением, однако данный инцидент уже исчерпан. Экипаж системно взаимодействует со всеми пассажирами для разрешения всех возникающих вопросов», — добавил он.
По словам Зито, в результате изменения маршрута всем пассажирами была предложена компенсация в размере 50% стоимости круиза. «В качестве альтернативы гостям был предложен сертификат на будущий круиз в размере 65% от оплаченной стоимости. Сертификат можно использовать на любой круиз из расписания Swan Hellenic. Многие пассажиры приняли это предложение, а некоторые уже забронировали новый круиз», — уточнил гендиректор компании.
Он также добавил, что пассажиры судна смогут продолжить пользоваться удобствами судна в течение оставшихся 3 дней с момента прибытия в Ушуайю до момента обратного вылета домой. «Для них будут организованы ежедневные экскурсии», — рассказал Зито.
Он уточнил, что ситуация на судне находится под контролем береговых служб и экипажа, каких-либо замечаний по работе судовых механизмов нет, судно продолжает движение в хороших погодных условиях с соблюдением требований безопасности.