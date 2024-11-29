Олбани
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве мужчина получил 8,5 года колонии за вывоз костей носорога

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Перовский суд Москвы приговорил к 8,5 годам колонии мужчину по обвинению в контрабанде костей носорога и фрагментов кожи мамонта, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Источник: © РИА Новости

«Приговором Перовского районного суда города Москвы Трояновский Дмитрий Петрович признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 226.1 УК РФ и преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 226.1 УК РФ. Суд окончательно назначил наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — рассказал собеседник агентства.

Как заявили в суде, Трояновский незаконно переместил через таможенную границу из РФ культурные ценности, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу. Речь идет о черепе и нижней челюсти шерстистого носорога, а также фрагментах кожи мамонта, их общая стоимость превышает 4,5 миллиона рублей. В суде подчеркнули, что данные фрагменты были недостоверно задекларированы.