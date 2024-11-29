В Москве мужчина получил 8,5 года колонии за вывоз костей носорога

«Приговором Перовского районного суда города Москвы Трояновский Дмитрий Петрович признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 226.1 УК РФ и преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 226.1 УК РФ. Суд окончательно назначил наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — рассказал собеседник агентства.
Как заявили в суде, Трояновский незаконно переместил через таможенную границу из РФ культурные ценности, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу. Речь идет о черепе и нижней челюсти шерстистого носорога, а также фрагментах кожи мамонта, их общая стоимость превышает 4,5 миллиона рублей. В суде подчеркнули, что данные фрагменты были недостоверно задекларированы.