В Москве мужчина получил 8,5 года колонии за вывоз костей носорога

Как заявили в суде, Трояновский незаконно переместил через таможенную границу из РФ культурные ценности, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу. Речь идет о черепе и нижней челюсти шерстистого носорога, а также фрагментах кожи мамонта, их общая стоимость превышает 4,5 миллиона рублей. В суде подчеркнули, что данные фрагменты были недостоверно задекларированы.