Инструктору-спасателю бассейна, из-за которого в Башкирии утонул 5-летний мальчик, вынесли приговор

В Абзелиловском районе Башкирии виновный в гибели ребенка предстал перед судом. Об этом рассказали пресс-службы Следственного комитета и прокуратуры республики.
Трагедия случилась минувшей весной, 2 марта, в селе Аскарово в физкультурно-оздоровительном комплексе «Батыр». Пятилетний мальчик утонул в бассейне. Известно, что ребенок был вместе с мамой и тремя старшими детьми.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Следствию и суду удалось установить, что причиной произошедшего было то, что инструктор-спасатель не проинструктировал мать ребенка о соблюдении правил безопасности, не обеспечил мальчика специальными средствами безопасности на воде и допустил его к самостоятельному плаванию в бассейне.
Абзелиловский районный суд приговорил мужчину к одному году восьми месяцам ограничения свободы, а также лишил права заниматься обеспечением безопасности граждан на водных объектах в течение двух лет. Приговор еще не вступил в законную силу.
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