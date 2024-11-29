Инструктору-спасателю бассейна, из-за которого в Башкирии утонул 5-летний мальчик, вынесли приговор

Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Следствию и суду удалось установить, что причиной произошедшего было то, что инструктор-спасатель не проинструктировал мать ребенка о соблюдении правил безопасности, не обеспечил мальчика специальными средствами безопасности на воде и допустил его к самостоятельному плаванию в бассейне.