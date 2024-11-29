Суд в Ростове-на-Дону отправил в колонию подрядчиков по уборке улиц

В Ростове-на-Дону за махинации с деньгами осудили подрядчика и субподрядчика по уборке и содержанию городских улиц, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.
— Подсудимым назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев колонии общего режима, а также их оштрафовали на 150 тысяч рублей, — прокомментировали в УФСБ.
Известно, что приговор утвердили по статье «Неправомерный оборот средств платежей» (ч. 1 ст. 187 УК РФ).
По данным следствия, два директора подрядных организаций изготовили фальшивые распоряжения о переводе более 4 млн рублей. После этого сами злоумышленники, а также иные неустановленные лица смогли обналичивать бюджетные деньги, поступающие на расчетные счета. Отметим, что общая стоимость работ за 2023 — 2025 годы по муниципальному контракту составляла около 9 млрд рублей.