В Канаде потерявшийся турист чудом выжил, проведя 50 дней в дикой природе

Сэм Бенастик, 20-летний турист, пропавший в начале октября во время похода в Скалистых горах, был найден живым спустя 50 дней. Молодой человек отправился в 10-дневный поход к озеру Редферн в парке Редферн-Кейли, но не вернулся в назначенное время, и 17 октября его семья объявила о пропаже, пишет The Guardian.