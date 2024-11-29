В Уфе осудили 63-летнего пенсионера, который стрелял по детям из ружья

В суде установлено, что в июле мужчина, находясь у себя дома по ул. Касимовской в микрорайоне Шакша, заметил четверых несовершеннолетних детей на улице. Его раздражали их голоса и громкий смех. Когда дети спрятались от дождя под козырьком подъезда, злоумышленник произвел один выстрел из пневматической винтовки и попал в правое бедро 10-летней девочки.