В Уфе осудили 63-летнего пенсионера, который стрелял по детям из ружья

В Уфе осудили 63-летнего пенсионера, который стрелял по детям из винтовки. Калининский районный суд Уфы вынес приговор по статье ч. 2 ст. 213 УК РФ «хулиганство, совершенное с применением оружия».
В суде установлено, что в июле мужчина, находясь у себя дома по ул. Касимовской в микрорайоне Шакша, заметил четверых несовершеннолетних детей на улице. Его раздражали их голоса и громкий смех. Когда дети спрятались от дождя под козырьком подъезда, злоумышленник произвел один выстрел из пневматической винтовки и попал в правое бедро 10-летней девочки.
Впоследствии потерпевшая обратилась в травмпункт, где у нее извлекли пулю диаметром 4,5 мм., что повлекло причинение легкого вреда здоровью ребенка.
«Подсудимый признал вину в совершении преступления, выплатил потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.
Мужчину приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.