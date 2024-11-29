Олбани
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежец ответил в тюрьме за ложные сообщения о взрыве

Подробности — в материале vrn.aif.ru.

Житель Семилукского района осужден условно за ложные сообщения о взрыве, рассказали в пресс-службе воронежской прокуратуры.

46-летний Алексей Никонов признан виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве (ч. 2 ст. 207 УК РФ) и приговорен судом к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно.

В мае 2024 года он дважды звонил на номер экстренной службы «112» и сообщал о заминировании торгового центра «Семилукский», из-за чего правоохранительные органы были вынуждены отвлечь ресурсы на проверку.

Суд, учитывая смягчающие обстоятельства, назначил условное наказание с двухлетним испытательным сроком и обязанностями по регистрации в контролирующем органе.