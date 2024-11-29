Воронежец ответил в тюрьме за ложные сообщения о взрыве

Житель Семилукского района осужден условно за ложные сообщения о взрыве, рассказали в пресс-службе воронежской прокуратуры.
46-летний Алексей Никонов признан виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве (ч. 2 ст. 207 УК РФ) и приговорен судом к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно.
В мае 2024 года он дважды звонил на номер экстренной службы «112» и сообщал о заминировании торгового центра «Семилукский», из-за чего правоохранительные органы были вынуждены отвлечь ресурсы на проверку.
Суд, учитывая смягчающие обстоятельства, назначил условное наказание с двухлетним испытательным сроком и обязанностями по регистрации в контролирующем органе.