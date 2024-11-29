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На трассе «Пермь — Екатеринбург» столкнулись грузовики, один опрокинулся на дорогу

Свердловская Госавтоинспекция объявила о временном ограничении движения на 317 км федеральной трассы «Пермь — Екатеринбург».

Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, движение ограничено вблизи Ревды в направлении Екатеринбурга в связи с ДТП. По предварительным данным, произошло столкновение двух грузовых автомобилей «Газель», один из которых опрокинулся на дорогу.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. По данным ведомства, спасатели извлекают зажатого в кабине водителя, а бригада «скорой» осматривает пять человек и оказывает им необходимую помощь.

Как уточнили в ГАИ, объезд участка возможен через Ревду. Полиция проводит проверку по факту аварии.