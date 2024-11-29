На трассе «Пермь — Екатеринбург» столкнулись грузовики, один опрокинулся на дорогу

Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, движение ограничено вблизи Ревды в направлении Екатеринбурга в связи с ДТП. По предварительным данным, произошло столкновение двух грузовых автомобилей «Газель», один из которых опрокинулся на дорогу.