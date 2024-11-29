Суд отправил в СИЗО студентов из Казани, укравших 8 млн у бойца СВО

— По версии следствия, в июне 2024 года Александр Е. совместно с несовершеннолетними Тимуром В. и Артёмом К., используя мессенджер приобрел у неустановленного лица логин и пароль от банковского счета, открытого на имя потерпевшего. Получив доступ в личный кабинет, молодой человек перечислил 7 700 000 рублей на 19 расчетных банковских счетов посторонних лиц, к которым имели доступ Тимур В. и Артём К., после чего последние распорядились указанными денежными по своему усмотрению, — рассказали подробности в Ворошиловском районном суде Волгограда.