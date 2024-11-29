Микроавтобусом управлял пьяный без прав: подробности ДТП с поездом под Речицей

«Рено Мастер» управлял 31-летний работник бригады, которая укладывала кабель неподалеку от места происшествия. Увидев приближающийся поезд, мужчина решил, что тот может задеть припаркованное вблизи путей транспортное средство. Не дожидаясь водителя, он сел за руль и попытался перегнать машину. В итоге столкнулся по касательной с дизель-поездом «Калинковичи-Гомель».