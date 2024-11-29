Микроавтобусом управлял пьяный без прав: подробности ДТП с поездом под Речицей

«Рено Мастер» управлял 31-летний работник бригады, которая укладывала кабель неподалеку от места происшествия. Увидев приближающийся поезд, мужчина решил, что тот может задеть припаркованное вблизи путей транспортное средство. Не дожидаясь водителя, он сел за руль и попытался перегнать машину. В итоге столкнулся по касательной с дизель-поездом «Калинковичи-Гомель».
У микроавтобуса есть повреждения, сидевшего за рулем с ушибами доставили в больницу.
Как оказалось, в момент ДТП он был пьян. Алкотестер показал более 1,8 промилле. Еще одна любопытная подробность: мужчина никогда не получал водительских прав.
Напомним, микроавтобус столкнулся с пассажирским поездом на железнодорожном переезде в Речицком районе днем 28 ноября. В результате одна из колесных пар состава сошла с рельсов. пассажиры не пострадали, но дорога в пункт назначения для них затянулась.