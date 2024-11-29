Уфимец, ранивший из травмата девочку, отделался «условкой»

Инцидент произошел у подъезда жилого дома № 10 по улице Касимовской. Школьница пряталась от ливня под козырьком подъезда вместе с подружками, как в один момент резко упала на пол. Оказалось, что в ее ногу кто-то выстрелил из пневматики. Пострадавшую с ранением ноги госпитализировали.