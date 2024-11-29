Уфимец, ранивший из травмата девочку, отделался «условкой»

В Уфе предстал перед судом мужчина, ранивший из травматического ружья девочку. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики.
Инцидент произошел у подъезда жилого дома № 10 по улице Касимовской. Школьница пряталась от ливня под козырьком подъезда вместе с подружками, как в один момент резко упала на пол. Оказалось, что в ее ногу кто-то выстрелил из пневматики. Пострадавшую с ранением ноги госпитализировали.
Для поиска стрелка были изъяты записи с видеокамер и опрошены свидетели. Им оказался 62-летний мужчина, которого раздражал детский шум на улице. Пожилой уфимец заявил, что хотел напугать девочек.
По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство, совершенное с применением оружия» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением оружия».
Уфимец признал вину и выплатил потерпевшей стороне 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Калининский районный суд Уфы назначил ему 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.
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