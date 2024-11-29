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На железнодорожной станции в Берлине обнаружили подозрительный предмет

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Железнодорожная станция Лихтенберг в Берлине оцеплена, движение поездов приостановлено из-за обнаружения подозрительного предмета, подозреваемый задержан, сообщило издание Foсus.

Источник: Reuters

«Железнодорожная станция Лихтенберг оцеплена из-за текущей операции. Движение поездов в данный момент приостановлено», — сообщила федеральная полиция Берлина в соцсети X.

По информации Focus, полиция задержала подозреваемого. При нем был подозрительный предмет, из которого выглядывали провода. По данным правоохранителей, нельзя исключать, что это взрывное устройство.

На место прибыли саперы, они проводят проверку. Поезда проезжают станцию без остановки, движение поездов дальнего следования полностью приостановлено.