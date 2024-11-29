ООН сообщила о гибели 27 мирных сирийцев за три дня

«За последние три дня в ходе боевых действий на северо-западе Сирии погибли 27 мирных жителей, в том числе восемь детей», — пишет агентство.
В четверг замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк сообщил, что боевики, связанные с террористической группировкой «Ан-Нусра»*, в среду напали на подконтрольную сирийским властям территорию в провинциях Алеппо и Идлиб, было уничтожено не менее 400 боевиков.
Ранее минобороны Сирии заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию «Хайят Тахрир аш-Шам»* (прежнее название «Джебхат ан-Нусра»*), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и техники.
* Террористическая группировка, запрещенная в России