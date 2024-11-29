Российский турист раскрыл причину срыва круиза в Антарктиду

«22 ноября капитан всем объявил, что у нас не поломка, а именно вибрация в одном из пропеллеров двигателя. Команда судна весь вечер и всю ночь проверяла ее. На следующий день в обед сказали, что ситуация такова, что, с точки зрения безопасности, судно не пойдет в Антарктиду, где льды и волны, особенно в проливе Дрейка. Было опасно идти на двигателе, который мог в любую минуту выйти из строя. Я считаю, что правильное решение и нам фактически спасли жизнь», — сказал Мальков.
Он пояснил, что решение идти в Ушуайю позволит судну миновать опасные территории в виде пролива Дрейка и самой Антарктиды. «Было, конечно, грустно это слышать, ведь многие, как и я свое 50-летие, мечтали провести в Антарктиде, но не получилось», — добавил собеседник агентства.
Мальков сообщил, что на судне порядка 10 британских туристов, до 20 россиян, остальные туристы из Китая, их свыше 100 человек. «Несколько российских туристов устроили голодовку с целью получения стопроцентной компенсации. Но формально большую часть круиза организаторы провели. По закону ЕС, компенсация должна была составить 35%, но команда Swan Hellenic приняла решение, что вернет 50% либо даст скидку 65% на будущие круизы», — рассказал гендиректор туроператора.
По сообщениям СМИ, из-за неполадки с двигателем на круизном лайнере SH Diana по пути в Антарктику застряли более 170 пассажиров, включая российских туристов. Руководство компании обещало компенсировать половину стоимости тура, россияне устроили голодовку, требуя выплатить полную компенсацию за поездку. Позднее в пятницу в пресс-службе Swan Hellenic со ссылкой на гендиректора Андреа Зито заявили РИА Новости, что конфликт с россиянами, объявившими голодовку, исчерпан.