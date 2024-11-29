Российский турист раскрыл причину срыва круиза в Антарктиду

«22 ноября капитан всем объявил, что у нас не поломка, а именно вибрация в одном из пропеллеров двигателя. Команда судна весь вечер и всю ночь проверяла ее. На следующий день в обед сказали, что ситуация такова, что, с точки зрения безопасности, судно не пойдет в Антарктиду, где льды и волны, особенно в проливе Дрейка. Было опасно идти на двигателе, который мог в любую минуту выйти из строя. Я считаю, что правильное решение и нам фактически спасли жизнь», — сказал Мальков.