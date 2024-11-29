Олбани
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пьяный капитан напоролся на нож, когда резал рыбу к пиву в Петербурге

В Петербурге капитан морского судна напоролся на нож, пока резал рыбу к пиву, и попал в больницу. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Источник: AP 2024

По информации телеканала, инцидент произошел на кухне общежития Военно-морской академии на улице Пархоменко. Там 35-летний капитан третьего ранга из Приморского края, который приехал в Петербург для повышения квалификации, пил пиво и резал рыбу.

По словам его супруги, она отошла, чтобы уложить детей спать, и услышала глухой удар, доносившийся из кухни. Она пошла на звук и обнаружила мужа с раной в боку — он пояснил, что случайно напоролся на нож, которым резал закуску.

Пострадавшего госпитализировали в Елизаветинскую больницу. Информации о состоянии капитана не поступало.

здоровье