Пьяный капитан напоролся на нож, когда резал рыбу к пиву в Петербурге

По информации телеканала, инцидент произошел на кухне общежития Военно-морской академии на улице Пархоменко. Там 35-летний капитан третьего ранга из Приморского края, который приехал в Петербург для повышения квалификации, пил пиво и резал рыбу.
По словам его супруги, она отошла, чтобы уложить детей спать, и услышала глухой удар, доносившийся из кухни. Она пошла на звук и обнаружила мужа с раной в боку — он пояснил, что случайно напоролся на нож, которым резал закуску.
Пострадавшего госпитализировали в Елизаветинскую больницу. Информации о состоянии капитана не поступало.