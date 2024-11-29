В Петербурге пьяная девушка въехала в автобусную остановку

«Двадцать девятого ноября… около 06:50 19-летняя автоледи, управляя автомобилем “Мерседес” с явными признаками алкогольного опьянения, совершила наезд на автобусную остановку на улице Репищева, 16. В ходе оформления ДТП сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что девушка не имеет права управления транспортный средством», — говорится в сообщении.
На нарушительницу составлен административный протокол по статье о невыполнении водителем требования о медицинском освидетельствовании на состояние опьянения. Также полиция ищет владельца автомобиля.
«В зависимости от развития ситуации соответствующую ответственность могут понести как собственник автомобиля, так и сама нарушительница… В случае, если девушка села за руль с ведома хозяина автомобиля, ему грозит административная ответственность… Если же окажется, что хозяин не знал о том, что она воспользовалась его автомобилем, то девушке “светит” уголовное дело по факту угона», — отмечают в ГУМВД.
Пока Mercedes помещен на спецстоянку.