В Петербурге пьяная девушка въехала в автобусную остановку

«В зависимости от развития ситуации соответствующую ответственность могут понести как собственник автомобиля, так и сама нарушительница… В случае, если девушка села за руль с ведома хозяина автомобиля, ему грозит административная ответственность… Если же окажется, что хозяин не знал о том, что она воспользовалась его автомобилем, то девушке “светит” уголовное дело по факту угона», — отмечают в ГУМВД.