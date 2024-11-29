В Индии не менее 12 человек погибли в ДТП с автобусом

Индия занимает одно из первых мест в мире по количеству ДТП. По данным министерства дорожного транспорта, в период с 2013-го по 2024 год около 1,53 млн жителей республики стали жертвами автокатастроф. К столь высокому показателю смертности приводит плотность движения на дорогах, недостаток качественной инфраструктуры, низкий уровень соблюдения правил дорожного движения и другие факторы.