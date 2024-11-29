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В Индии не менее 12 человек погибли в ДТП с автобусом

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 12 человек погибли, более 20 получили травмы в результате ДТП с автобусом и мотоциклом в центральном индийском штате Махараштра. Об этом журналистам сообщили в полиции региона.

Источник: Reuters

В автобусе находились 35 человек. Транспортное средство перевернулось после того, как управлявший им водитель пытался избежать столкновения с мотоциклом. Пострадавшие госпитализированы в местную больницу. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Индия занимает одно из первых мест в мире по количеству ДТП. По данным министерства дорожного транспорта, в период с 2013-го по 2024 год около 1,53 млн жителей республики стали жертвами автокатастроф. К столь высокому показателю смертности приводит плотность движения на дорогах, недостаток качественной инфраструктуры, низкий уровень соблюдения правил дорожного движения и другие факторы.