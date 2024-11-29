В Челябинской области автомобиль улетел с Косового моста, пострадали два человека

Все произошло 29 ноября в Кыштыме.
На 61-м километре дороги Миасс — Карабаш — Кыштым 52-летний водитель Lada Granta на изгибе дороги не справился с управлением и совершил съезд в кювет.
В результате водитель и его пассажир 1987 года рождения получили телесные повреждения, первый госпитализирован.
Госавтоинспекция призывает водителей быть осторожными на дорогах — в связи с перепадом температуры образуется гололедица.
Так, в Троицке в результате ДТП пострадали два человека. В этом случае 18-летний водитель Lada Priora выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mitsubishi Lancer, за рулем был мужчина 1960 года рождения.
В результате водитель и пассажир отечественной машины получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы.
ДТП произошло днем 29 ноября вблизи дома 29 по улице Сибирская, все детали еще устанавливаются.