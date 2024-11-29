В Ташкенте вынесли приговор врачам по делу о смерти блогера Фархода Маннопова

Напомним, трагедия произошла в ночь с 4 на 5 марта 2023 года. 27-летний Маннопов скончался в частной клинике Star Med Center после проведения хирургической операции. За несколько дней до этого он получил травмы носа и головы в бассейне и обратился в клинику за медицинской помощью.