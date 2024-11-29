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В Ташкенте вынесли приговор врачам по делу о смерти блогера Фархода Маннопова

Сегодня в Ташкенте суд огласил приговор по делу о смерти блогера Фархода Маннопова, более известного как Mittivine.

Напомним, трагедия произошла в ночь с 4 на 5 марта 2023 года. 27-летний Маннопов скончался в частной клинике Star Med Center после проведения хирургической операции. За несколько дней до этого он получил травмы носа и головы в бассейне и обратился в клинику за медицинской помощью.

После смерти блогера в клинике была проведена проверка, которая выявила многочисленные нарушения. Министерство здравоохранения приостановило действие лицензии, выданной клинике.

Приговор суда

Сегодня суд вынес решение в отношении двух врачей клиники:

  • Отоларинголога, который проводил операцию.
  • Анестезиолога-реаниматолога, который отвечал за наркоз.

Оба врача признаны виновными по части 3 статьи 116 Уголовного кодекса (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей). Им назначено наказание:

Лишение права заниматься медицинской деятельностью сроком на 2 года.

Ограничение свободы на 5 лет.

Одному из врачей — анестезиологу, с учётом времени, проведённого под арестом, срок был сокращён до 3 лет и 6 месяцев.

медицина