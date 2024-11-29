В Ташкенте вынесли приговор врачам по делу о смерти блогера Фархода Маннопова

Напомним, трагедия произошла в ночь с 4 на 5 марта 2023 года. 27-летний Маннопов скончался в частной клинике Star Med Center после проведения хирургической операции. За несколько дней до этого он получил травмы носа и головы в бассейне и обратился в клинику за медицинской помощью.
После смерти блогера в клинике была проведена проверка, которая выявила многочисленные нарушения. Министерство здравоохранения приостановило действие лицензии, выданной клинике.
Приговор суда
Сегодня суд вынес решение в отношении двух врачей клиники:
- Отоларинголога, который проводил операцию.
- Анестезиолога-реаниматолога, который отвечал за наркоз.
Оба врача признаны виновными по части 3 статьи 116 Уголовного кодекса (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей). Им назначено наказание:
Лишение права заниматься медицинской деятельностью сроком на 2 года.
Ограничение свободы на 5 лет.
Одному из врачей — анестезиологу, с учётом времени, проведённого под арестом, срок был сокращён до 3 лет и 6 месяцев.