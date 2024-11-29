В Ростове женщина получила 4,5 года колонии за покушение на мошенничество

В Ростове-на-Дону 64-летняя женщина получила 4 года и 6 месяцев колонии общего режима за попытку мошенничества на 2,6 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
— Срок утвердили в рамках части 3 статьи 30 УК РФ и части 4 статьи 159 УК РФ. При этом, стоит отметить, что приговор пока не вступил в силу и его еще можно оспорить, — уточнили в надзорном ведомстве.
По данным следствия, попытка кражи денег произошла в 2023 году. Предполагаемая мошенница работала с сообщниками (их также будут судить). Подельники женщины периодически звонили жертве по телефону и убеждали ее перевести сбережения на «безопасный счет».
Через время с владелицей сбережений несколько встретилась и сама злоумышленница. Она представилась сотрудницей банка. Ходила вместе с пострадавшей по кредитным учреждениям, а потом забирала снятые со счетов деньги. Украсть всю сумму не получилось, так как схему раскрыли сотрудники полиции.