В Ростове женщина получила 4,5 года колонии за покушение на мошенничество

Через время с владелицей сбережений несколько встретилась и сама злоумышленница. Она представилась сотрудницей банка. Ходила вместе с пострадавшей по кредитным учреждениям, а потом забирала снятые со счетов деньги. Украсть всю сумму не получилось, так как схему раскрыли сотрудники полиции.