Курганская школьница отдала мошенникам деньги матери, пытаясь купить игровую валюту

По информации ведомства, девочка играла в онлайн-игру и захотела купить виртуальную валюту для нее. Школьница стала искать способы это сделать и связалась с «контактным лицом» в мессенджере, чтобы обсудить этот вопрос. Злоумышленники спросили, есть ли у нее мобильное приложение для перевода денег, и та ответила, что такое есть у ее матери.