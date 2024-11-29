Вооруженный мужчина ворвался в салон и потребовал бесплатный массаж

Позднее стражи порядка задержали нападавшего, который не успел уйти далеко от места происшествия. Им оказался 28-летний мужчина из Алжира, не имеющий в Италии определенного места жительства и ранее судимый за кражи. Он пытался сопротивляться при задержании, но в итоге был обезврежен. Ему уже предъявили обвинения в применении насилия, нанесении побоев, сопротивлении должностному лицу и незаконном ношении ножа.