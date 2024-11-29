На Объездной дороге из-за двух ДТП образовалась огромная пробка

На Объездной дороге образовалась огромная пробка. Причиной тому послужили две аварии. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в Госавтоинспекции города.
Первая авария случилась на улице Онежской, 14, столкнулись две иномарки. 36-летний водитель на Chery Tiggo двигался по переулку Базовому в сторону Ботаники. Он не обеспечил безопасную дистанцию и влетел в Daewoo Nexia.
— В результате ДТП пострадал водитель-женщина 43 лет и пассажир автомашины Daewoo Nexia женщина- 62 лет, доставлены в 24 ГКБ для оказания медицинской помощи, — рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.
Автоинспекторы установили личности участников аварии и обстоятельства происшествия. Вторую аварию оформили как моральный ущерб.