10-классник ранил ножом сверстника в Актобе

ЧП произошло в одной из школ Актобе. Старшеклассник ранил ножом подростка, передаёт BaigeNews.kz.
О случившемся в соцсетях сообщила уполномоченный по правам детей в регионе Нуржамиля Тулеуова.
Она написала, что возбуждено дело по поводу инцидента с ножом в одной из школ города.
«Однако следователи заявили, что пострадавший не подавал жалобу. Ученик перенёс операцию, его состояние в норме. Сегодня школьный психолог пообщался с учащимися и провёл разъяснительную работу», — сообщила Тулеуова.
По словам старшеклассника, он взял нож у брата, играл с оружием, подкидывая его, и случайно задел ногу школьника.