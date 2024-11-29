Олбани
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

10-классник ранил ножом сверстника в Актобе

Инцидент произошёл в школе.

ЧП произошло в одной из школ Актобе. Старшеклассник ранил ножом подростка, передаёт BaigeNews.kz.

О случившемся в соцсетях сообщила уполномоченный по правам детей в регионе Нуржамиля Тулеуова.

Она написала, что возбуждено дело по поводу инцидента с ножом в одной из школ города.

«Однако следователи заявили, что пострадавший не подавал жалобу. Ученик перенёс операцию, его состояние в норме. Сегодня школьный психолог пообщался с учащимися и провёл разъяснительную работу», — сообщила Тулеуова.

По словам старшеклассника, он взял нож у брата, играл с оружием, подкидывая его, и случайно задел ногу школьника.