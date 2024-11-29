Устроившего взрыв в подмосковной многоэтажке осудили на пожизненный срок

В апреле 2022 года Зарубин из-за частых семейных ссор решил убить жену и детей, инсценировав преступление под бытовой взрыв газа. Для этого он заткнул одеялом вентиляцию, а утром 11 апреля открыл четыре газовые конфорки, отсоединил гибкую подводку подачи газа к плите и поджег газовоздушную смесь. В результате произошел мощный взрыв, который повлек обрушение подъезда многоэтажки. Погибли шесть человек, в том числе жена и двое детей Зарубина, а также получили травмы еще четверо жильцов.