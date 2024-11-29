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Устроившего взрыв в подмосковной многоэтажке осудили на пожизненный срок

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Суд приговорил к пожизненному заключению Алексея Зарубина, который устроил взрыв в многоэтажном жилом доме в Подмосковье в апреле 2022 года, в результате чего погибли шесть человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Алексей Зарубин признан виновным в совершении общеопасным способом убийства шести человек, трое из которых дети, в покушении на убийство четырех человек и умышленном уничтожении чужого имущества. Приговором Московского областного суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы», — говорится в сообщении.

В апреле 2022 года Зарубин из-за частых семейных ссор решил убить жену и детей, инсценировав преступление под бытовой взрыв газа. Для этого он заткнул одеялом вентиляцию, а утром 11 апреля открыл четыре газовые конфорки, отсоединил гибкую подводку подачи газа к плите и поджег газовоздушную смесь. В результате произошел мощный взрыв, который повлек обрушение подъезда многоэтажки. Погибли шесть человек, в том числе жена и двое детей Зарубина, а также получили травмы еще четверо жильцов.