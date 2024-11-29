Жительница Читы отправится в колонию из-за невыплаты алиментов

Жительница Читы получила реальный срок за неоднократную неуплату алиментов на троих несовершеннолетних детей. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Забайкалья.
— Женщина нарушала судебное решение, которое обязывало ее выплачивать алименты в размере половины своего дохода с 2012 года. При этом у нее был стабильный доход, — уточнили в агентстве.
В какой-то момент она уволилась с работы, новую найти даже не пыталась (по крайней мере, официальную). В итоге с января по март 2024 долг накопился на сумму более 100 тысяч рублей.
Известно, что до этого 38-летняя жительница Читы привлекалась к административной и уголовной ответственности за такие же нарушения. Сейчас обычным предупреждение отделаться не удалось — суд отправил ее в колонию-поселение на один год.
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