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Жительница Читы отправится в колонию из-за невыплаты алиментов

Деньги она должна была отправлять трем несовершеннолетним детям.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Читы получила реальный срок за неоднократную неуплату алиментов на троих несовершеннолетних детей. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Забайкалья.

— Женщина нарушала судебное решение, которое обязывало ее выплачивать алименты в размере половины своего дохода с 2012 года. При этом у нее был стабильный доход, — уточнили в агентстве.

В какой-то момент она уволилась с работы, новую найти даже не пыталась (по крайней мере, официальную). В итоге с января по март 2024 долг накопился на сумму более 100 тысяч рублей.

Известно, что до этого 38-летняя жительница Читы привлекалась к административной и уголовной ответственности за такие же нарушения. Сейчас обычным предупреждение отделаться не удалось — суд отправил ее в колонию-поселение на один год.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что водитель сбил 16-летнего подростка и скрылся с места аварии в Усолье-Сибирском. Сейчас его разыскивает полиция.