Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД Минска.
Госавтоинспекция просит учитывать данную информацию при выборе маршрута.
Из-за ДТП затруднено движение по пр. Дзержинского в Минске
29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за ДТП на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Щорса затруднено движение по проспекту Дзержинского от переулка Извозного в направлении улицы Щорса.
Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.