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Из-за ДТП затруднено движение по пр. Дзержинского в Минске

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за ДТП на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Щорса затруднено движение по проспекту Дзержинского от переулка Извозного в направлении улицы Щорса.

Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД Минска.

Госавтоинспекция просит учитывать данную информацию при выборе маршрута.