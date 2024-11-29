В Ростовской области ужесточили наказание экс-замглавы Новочеркасска

Чиновница ответила перед законом за махинации с земельным участком. По данным следствия, в октябре 2021 года женщина поручила подчиненным подготовить постановление о безвозмездной передаче объекта ее знакомой. Глава города потом подписал документ, не зная о намерениях заместителя. В итоге ущерб составил 1,8 млн рублей. В ходе следствия задержанная вернула участок в собственность города.