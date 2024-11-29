В Ростовской области ужесточили наказание экс-замглавы Новочеркасска

В Ростовской области ужесточили наказание для экс-замглавы администрации Новочеркасска. Об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе Ростовского областного суда.
— Приговор изменили, дополнительно лишив права в течение двух лет занимать управленческие должности. В остальной части решение первой инстанции оставили без изменения, — прокомментировали в Облсуде.
Напомним, в августе 2024 года Новочеркасский городской суд приговорил бывшую сотрудницу местной администрации к 1 году и 10 месяцам колонии-поселения. Срок определили в рамках статьи «Превышение должностных полномочий» (ч. 1 ст. 286 УК РФ).
Чиновница ответила перед законом за махинации с земельным участком. По данным следствия, в октябре 2021 года женщина поручила подчиненным подготовить постановление о безвозмездной передаче объекта ее знакомой. Глава города потом подписал документ, не зная о намерениях заместителя. В итоге ущерб составил 1,8 млн рублей. В ходе следствия задержанная вернула участок в собственность города.