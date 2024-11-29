Что известно о самых масштабных боях в Сирии с 2020 года

В 15:25 мск 29 ноября наступающие заявили, что входят в Алеппо — второй по величине город Сирии. «Сейчас мы работаем над тем, чтобы избавить наш город от жестокости и коррупции преступного режима, стремимся вернуть ему гордость и достоинство, освободить от несправедливости и тирании», — говорится в обращении к местным жителям. Associated Press также сообщает, что повстанцы достигли окрестностей Алеппо, а Al-Mayadeen информировал о начале котрнаступления сирийской армии в этом районе. РБК не может проверить эту информацию.