Что известно о самых масштабных боях в Сирии с 2020 года

Что повстанцы говорят о своем наступлении
Наступление антиправительственных группировок в провинциях Алеппо и Идлиб началось утром 27 ноября, сообщили СМИ и Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Состав участников операции весьма разношерстный: в ней участвуют исламистские группировки, включая «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, террористическая организация, запрещена в России) и так называемая вооруженная оппозиция — «Свободная сирийская армия», которую поддерживали США и Турция.
Единое командование боевиков «Аль-Фатх аль-Мубин» создало Telegram-канал, в котором освещает ход операции, получившей название «Сдерживание агрессии». На размещенные там заявления в том числе ссылаются крупные иностранные и региональные СМИ. Боевики утверждают, что начали наступление в ответ на «эскалацию в последние недели ударов российских и сирийских военно-воздушных сил по гражданскому населению в районах к югу от Идлиба и в ожидании любых атак со стороны сирийской армии».
Боевики пишут, что захватили пять танков, одну боевую машину пехоты и ракетный склад. В тот же день повстанцы нанесли точечный удар по вертолету в аэропорту Ан-Нейраба (там расположена авиабаза ВВС Сирии). По данным Anadolu и CNN, взяты под контроль Кафер-Бесме и Урум-эль-Кубру, а также высоты Акыль, Эль-Рагиб, Куптан и Даббабат.
28 ноября «Аль-Фатх аль-Мубин» сообщило о захвате населенного пункта Кан Аль-Ассаль, расположенного всего в 7 км от Алеппо, а также десяти танков на фоне «сильного замешательства и упадка боевого духа противника». Одновременно повстанцы ведут наступление к югу и востоку от Идлиба (сам город находится под их контролем с 2015 года). В частности, они утверждают, что взяли под контроль населенные пункты Дадих и Кафр-Батих, расположенные рядом с одной из главных автомагистралей Сирии M5.
В 15:25 мск 29 ноября наступающие заявили, что входят в Алеппо — второй по величине город Сирии. «Сейчас мы работаем над тем, чтобы избавить наш город от жестокости и коррупции преступного режима, стремимся вернуть ему гордость и достоинство, освободить от несправедливости и тирании», — говорится в обращении к местным жителям. Associated Press также сообщает, что повстанцы достигли окрестностей Алеппо, а Al-Mayadeen информировал о начале котрнаступления сирийской армии в этом районе. РБК не может проверить эту информацию.
Что об обострении говорят в Дамаске и Москве
Днем 28 ноября информацию о наступлении боевиков подтвердили власти страны. Новостное агентство SANA сообщило со ссылкой на главное командование сухопутных войск Сирии, что утром 27 ноября ХТШ (в заявлении фигурирует название ее предшественницы, террористической группировки «Джебхат ан-Нусра») совершила «крупномасштабную террористическую атаку» на деревни, города и военные объекты в Алеппо и сельской местности Идлиба. Утверждения боевиков про захват базы 46 и удар по авиабазе в Ан-Нейрабе, ровно как и захват населенных пунктов командование не прокомментировало.
В заявлении отмечается, что Вооруженные силы Сирии вместе с «дружественными силами» продолжают оказывать сопротивление, террористы несут большие потери в технике и живой силе. 28 ноября Reuters сообщило, что российская авиация совместно с ВВС Сирии наносят удары по подконтрольным повстанцам районам. Информацию об этом подтвердили и в российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии. «Сирийская арабская армия ведет упорные бои при поддержке Воздушно-космических сил России. За прошедшие сутки атакующие террористические организации понесли существенные потери в технике и личном составе. Уничтожено не менее 400 боевиков», — говорится в заявлении, опубликованном поздним вечером 28 ноября.
SOHR утверждает, что за три дня столкновений погибли по меньшей мере 218 человек — 135 повстанцев (преимущественно из ХТШ) и 83 сирийских военнослужащих и представителей прокси-сил, поддерживающих Дамаск. Центр также сообщает о 20 погибших мирных жителях. Повстанцы не приводят данные о своих потерях, но заявили в Telegram, что взяли в плен 20 сирийских военнослужащих. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщает, что вследствие эскалации свыше 14 тыс. человек, половина из которых дети, были вынуждены покинуть свои дома. Свою работу прекратили 30 неправительственных гуманитарных организаций и 24 медицинских учреждения.
Также сообщается об изменении маршрутов общественного транспорта, прежде следовавшего по автомагистрали, соединяющей Алеппо с Дамаском, во избежание жертв.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал обострение на северо-западе Сирии посягательством на суверенитет арабской республики. «Выступаем за то, чтобы власти Сирии скорее восстановили конституционный порядок», — сказал он. Однако Песков отказался прокомментировать сообщения СМИ, что президент Сирии Башар Асад находится в Москве.
Почему ситуация на севере Сирии обострилась именно сейчас
Нынешнее столкновение между правительственными силами и повстанцами стало самым масштабным и кровопролитным с марта 2020 года, когда они при посредничестве России и Турции договорились о прекращении огня. Тогда же было решено создать коридор безопасности вдоль трассы М4 (Латакия — Алеппо) и осуществлять его совместное российско-турецкое патрулирование. Соглашение привело к длительному затишью в боевых действиях, хотя отдельные стычки и обстрелы и случались.
Портал Middle East Eye сообщает со ссылкой на турецкий источник, что цель повстанцев — возврат к границам Идлибской зоны деэскалации по состоянию на 2019 год (восточная часть провинции была утрачена в результате наступления правительственных войск в 2020 году). Анкара, как утверждается, пыталась предотвратить наступление, опасаясь дальнейшего обострения ситуации на Ближнем Востоке.
«Международная ситуация благоприятствует этой битве и хаосу между Асадом и его сторонниками, и мы воспользовались этой возможностью», — заявил Middle East Eye представитель оппозиционной Сирийской народной армии, которая частично присоединилась к операции.
В беседе с РБК политолог и независимый эксперт в области ближневосточных конфликтов Кирилл Семенов предположил, что сирийские группировки хотели привлечь внимание международного сообщества и СМИ к ситуации в Идлибе — достичь этого на фоне продолжающихся боевых действий в Ливане было бы затруднительно. «Они хотели дождаться окончания боевых действий в Ливане, чтобы их не обвинили в открытии второго фронта в пользу Израиля», — пояснил он, отметив, что подобные обвинения все равно звучат. Associated Press передает, что в последние 70 дней израильская армия проводила активные операции против «Хезболлы» и других проиранских группировок на сирийской территории.
Момент, выбранный для операции, свидетельствует о ее спонтанности, полагает Семенов: боевики не могли знать наверняка, когда именно будет достигнуто соглашение о перемирии между Израилем и «Хезболлой». Кроме того, первначально наступление должно было носить ограниченный характер, и сирийские группировки не рассчитывали, что им удастся так далеко продвинуться. По мнению эксперта, к этому привело сочетание трех факторов: отвлеченность «Хезболлы» на события в Ливане, сокращение присутствия российских ЧВК в Сирии и деградация сирийской армии за последние несколько лет.
«Пока “Хайят Тахрир аш-Шам” укреплял свои силы, проводил маневры, создавал четкую военную иерархию, шел абсолютно обратный процесс распада Вооруженных сил Сирии. Нет финансирования, войска по сути находятся там на самообеспечении, причем часто не совсем законными средствами», — утверждает Семенов. Он допускает, что в случае дальнейшей эскалации на севере Сирии Россия может перебросить в Сирию дополнительную авиацию, поскольку далеко не все самолеты Воздушно-космических сил России задействованы в операции на Украине; а сухопутные силы может предоставить Иран.