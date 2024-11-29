В Брестской области снизился общий уровень преступности

УВД Брестского облисполкома 29 ноября отмечает свое 85-летие. По этому случаю организованы торжества. «Милиция Брестчины к своему празднику подошла с хорошими результатами оперативно-служебной деятельности. Наблюдается снижение общей преступности, преступности по линии уголовного розыска», — отметил Олег Шуляковский. Он добавил, что сотрудники милиции 24/7 выходят на службу для обеспечения правопорядка на улицах. «И это приносит свои плоды. Для нас самое главное — это безопасность жителей Брестской области», — подчеркнул начальник УВД.



По словам Олега Шуляковского, правоохранители на службе используют технические средства, которые предоставляют им широкий спектр возможностей для выполнения обязанностей. «Например, на улицах областного центра, в Пинске, Барановичах, в других районных центрах появилось больше камер видеонаблюдения. Это республиканская система мониторинга общественной безопасности. Еще из новшеств — в организации дорожной безопасности используем квадрокоптеры. Сверху гораздо лучше все видно. Наши сотрудники, используя эту передовую технику, могут вовремя реагировать на вызовы и угрозы дорожной безопасности», — пояснил глава брестской милиции.



Он добавил, что правоохранители Брестской области нацелены совершенствоваться и в дальнейшем. Их опыт интересен зарубежным коллегам. Так, с 2023 года налажено сотрудничество с Сумгаитским городским управлением полиции. Делегация из этого азербайджанского города участвует в мероприятиях по случаю юбилея УВД Брестского облисполкома.



«У нас с визитом побывала делегация, возглавляемая начальником УВД Брестского облисполкома. В марте мы прибыли в Брест с ответным визитом. Нашли много общего, что позаимствовать у брестской милиции. Как сказал Олег Шуляковский, и они что-то новое для себя нашли. И для Азербайджана, и для Беларуси на данный момент актуальна проблема киберпреступности. Мы узнали много интересного из опыта брестских коллег, им тоже кое-что интересное сообщили. Думаю, наше сотрудничество будет развиваться», — убежден начальник Сумгаитского городского управления полиции Фаган Азадалиев.