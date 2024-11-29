Взрыв на Светлогорском ЦКК: обвиняемого приговорили к пяти годам колонии

МИНСК, 29 ноя — Sputnik. Прокуратура Гомельской области поддержала в суде Светлогорского района гособвинение по уголовному делу в отношении замначальника цеха регенерации ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат», которому инкриминировано нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть трех человек, сообщили в Генпрокуратуре Беларуси.
«Установлено, что обвиняемый 7 июня 2023 года поручил своим подчиненным провести химическую промывку перекисью водорода сосуда, работающего под высоким давлением. Он достоверно знал, что в технической документации использование данного опасного реагента не было предусмотрено. Несмотря на это обвиняемый поручил рабочим выполнить такую процедуру».
При проведении работ произошла самопроизвольная цепная экзотермическая реакция, которая спровоцировало взрыв мощностью около 680 кг в тротиловом эквиваленте, сказано там.
Вследствие трое рабочих погибли на месте, а предприятию был причинен ущерб в размере свыше 7 миллионов белорусских рублей.
Как ранее сообщалось, жертвами взрыва стали мужчины 24, 31 и 42 лет,
«В ходе судебного заседания обвиняемый признал свою вину частично».
Суд приговорил фигуранта уголовного дела к пяти годам колонии в условиях поселения. В течение такого же срока ему запрещено занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей.
Также судом были удовлетворены исковые заявления замгенпрокурора Беларуси и взыскан с обвиняемого причиненный ущерб в размере 7 миллионов белорусских рублей в интересах Светлогорского ЦКК, МЧС и Светлогорской райбольницы, сказано в сообщении Генеральной прокуратуры.
Кроме того, взыскана материальная компенсация морального вреда в пользу потерпевших с ОАО «Светлогорский ЦКК». Ее сумма составила 560 тысяч белорусских рублей.
Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке, отметили в надзорном ведомстве.