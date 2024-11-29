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Взрыв на Светлогорском ЦКК: обвиняемого приговорили к пяти годам колонии

Инцидент произошел на предприятии в июле прошлого года, в результате взрыва, мощность которого составила почти 680 килограммов в тротиловом эквиваленте, погибли трое рабочих.

МИНСК, 29 ноя — Sputnik. Прокуратура Гомельской области поддержала в суде Светлогорского района гособвинение по уголовному делу в отношении замначальника цеха регенерации ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат», которому инкриминировано нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть трех человек, сообщили в Генпрокуратуре Беларуси.

«Установлено, что обвиняемый 7 июня 2023 года поручил своим подчиненным провести химическую промывку перекисью водорода сосуда, работающего под высоким давлением. Он достоверно знал, что в технической документации использование данного опасного реагента не было предусмотрено. Несмотря на это обвиняемый поручил рабочим выполнить такую процедуру».

отмечается в сообщении на официальном сайте надзорного ведомства.

При проведении работ произошла самопроизвольная цепная экзотермическая реакция, которая спровоцировало взрыв мощностью около 680 кг в тротиловом эквиваленте, сказано там.

Вследствие трое рабочих погибли на месте, а предприятию был причинен ущерб в размере свыше 7 миллионов белорусских рублей.

Как ранее сообщалось, жертвами взрыва стали мужчины 24, 31 и 42 лет,

«В ходе судебного заседания обвиняемый признал свою вину частично».

проинформировали в Генпрокуратуре.

Суд приговорил фигуранта уголовного дела к пяти годам колонии в условиях поселения. В течение такого же срока ему запрещено занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей.

Также судом были удовлетворены исковые заявления замгенпрокурора Беларуси и взыскан с обвиняемого причиненный ущерб в размере 7 миллионов белорусских рублей в интересах Светлогорского ЦКК, МЧС и Светлогорской райбольницы, сказано в сообщении Генеральной прокуратуры.

Кроме того, взыскана материальная компенсация морального вреда в пользу потерпевших с ОАО «Светлогорский ЦКК». Ее сумма составила 560 тысяч белорусских рублей.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке, отметили в надзорном ведомстве.

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