Взрыв на Светлогорском ЦКК: обвиняемого приговорили к пяти годам колонии

«Установлено, что обвиняемый 7 июня 2023 года поручил своим подчиненным провести химическую промывку перекисью водорода сосуда, работающего под высоким давлением. Он достоверно знал, что в технической документации использование данного опасного реагента не было предусмотрено. Несмотря на это обвиняемый поручил рабочим выполнить такую процедуру».