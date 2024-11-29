Обыски прошли у поставщика рыбы для суши-бара в Петербурге после массового отравления

«Следственные действия были проведены в ООО “Гавань”. Еще днем помещения были опечатаны», — уточнил источник.
Ранее в этот день стало известно, что в ресторане «Токио City» после отравления 23 человек изъяли всю продукцию заведения. По предварительной информации Роспотребнадзора, в рыбе выявлено несоответствие гигиеническим нормативам.
Владелец заведения сообщил, что при появлении запросов о компенсации ущерба пострадавшим от отравления вопрос будет решаться в установленном законодательством РФ порядке.
28 ноября у 12 отравившихся в суши-баре были найдены бактерии сальмонеллы. Пострадавшими являются гости заведения общественного питания «Токио City». Первые восемь пациентов обратились к врачам с жалобами на кишечную инфекцию в период с 24 по 25 ноября. Проводится санитарно-эпидемиологическое расследование.
Тогда же собеседник «Известий» сообщил, что в Санкт-Петербурге после посещения одного из ресторанов 16 человек попали в больницу с симптомами отравления. Пострадавшим оказана необходимая помощь. Предварительно отмечалось, что они имеют симптомы сальмонеллеза (острой кишечной инфекции). На данный момент состояние пациентов характеризуется как удовлетворительное.