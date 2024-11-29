Обыски прошли у поставщика рыбы для суши-бара в Петербурге после массового отравления

Тогда же собеседник «Известий» сообщил, что в Санкт-Петербурге после посещения одного из ресторанов 16 человек попали в больницу с симптомами отравления. Пострадавшим оказана необходимая помощь. Предварительно отмечалось, что они имеют симптомы сальмонеллеза (острой кишечной инфекции). На данный момент состояние пациентов характеризуется как удовлетворительное.