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Обыски прошли у поставщика рыбы для суши-бара в Петербурге после массового отравления

Обыски прошли у поставщика рыбы для ресторана «Токио City» в Санкт-Петербурге, где произошло массовое отравление посетителей. Об этом 29 ноября сообщил источник «Известий».

Источник: РИА "Новости"

«Следственные действия были проведены в ООО “Гавань”. Еще днем помещения были опечатаны», — уточнил источник.

Ранее в этот день стало известно, что в ресторане «Токио City» после отравления 23 человек изъяли всю продукцию заведения. По предварительной информации Роспотребнадзора, в рыбе выявлено несоответствие гигиеническим нормативам.

Владелец заведения сообщил, что при появлении запросов о компенсации ущерба пострадавшим от отравления вопрос будет решаться в установленном законодательством РФ порядке.

28 ноября у 12 отравившихся в суши-баре были найдены бактерии сальмонеллы. Пострадавшими являются гости заведения общественного питания «Токио City». Первые восемь пациентов обратились к врачам с жалобами на кишечную инфекцию в период с 24 по 25 ноября. Проводится санитарно-эпидемиологическое расследование.

Тогда же собеседник «Известий» сообщил, что в Санкт-Петербурге после посещения одного из ресторанов 16 человек попали в больницу с симптомами отравления. Пострадавшим оказана необходимая помощь. Предварительно отмечалось, что они имеют симптомы сальмонеллеза (острой кишечной инфекции). На данный момент состояние пациентов характеризуется как удовлетворительное.