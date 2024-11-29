Загорелся телефон: в Уфимском районе женщину и ее дочь едва не погубил пожар

— Не используйте зарядные устройства с поврежденной проводкой. Не оставляйте телефон заряжаться без присмотра. После полной зарядки, не забудьте отключить от сети зарядное устройство. Не кладите телефон под подушку, на диван или кровать, в том числе подключенным к зарядному устройству. Установите пожарный извещатель, громким звуковым сигналом он предупредит о пожаре. В случае экстренной ситуации звоните по номеру 112, — заявили в ГК ЧС.