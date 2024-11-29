Загорелся телефон: в Уфимском районе женщину и ее дочь едва не погубил пожар

Вчера днем, 29 ноября, в Уфимском районе Башкирии произошел пожар, который чуть не завершился трагедией. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
Инцидент произошел в деревне Шамонино. В жилом доме случилось возгорание, в помещении в тот момент были женщина и ее взрослая дочь. К счастью, они вовремя заметили огонь и эвакуировались.
Тушением пожара занимались огнеборцы Госкомитета по ЧС и МЧС. Согласно предварительным данным, причиной ЧП мог стать телефон дочери, который лежал на кровати и был подключен к зарядке. Специалисты призвали граждан соблюдать элементарные правила пожарной безопасности.
— Не используйте зарядные устройства с поврежденной проводкой. Не оставляйте телефон заряжаться без присмотра. После полной зарядки, не забудьте отключить от сети зарядное устройство. Не кладите телефон под подушку, на диван или кровать, в том числе подключенным к зарядному устройству. Установите пожарный извещатель, громким звуковым сигналом он предупредит о пожаре. В случае экстренной ситуации звоните по номеру 112, — заявили в ГК ЧС.
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