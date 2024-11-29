Полиция и экстренные службы собрались в СНТ под Челябинском

Некоторые очевидцы смогли заснять на камеру конвои спецтехники. На кадрах явно видны пожарные и полицейские машины. Движение рядом с СНТ и внутри него пока перекрыли. Как сообщают источники издания «74.ру», на въезде в поселение дежурят и проверяют всех сотрудники ДПС.