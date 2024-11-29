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Полиция и экстренные службы собрались в СНТ под Челябинском

Сразу несколько СМИ сообщили о возможном чрезвычайном происшествии в садовом товариществе под Челябинском.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщается, на место прибыли сотрудники сразу нескольких ведомств.

Информация о громких хлопках в черте города появилась в социальных сетях. Слышали звуки, напоминающие взрывы, жители северных районов Челябинска примерно в 16 часов. Как сообщает издание «74.ру» и ряд других региональных и городских СМИ, на месте предполагаемого ЧП — в СНТ «Надежда» — начали собираться представители правоохранительных органов и других ведомств.

Некоторые очевидцы смогли заснять на камеру конвои спецтехники. На кадрах явно видны пожарные и полицейские машины. Движение рядом с СНТ и внутри него пока перекрыли. Как сообщают источники издания «74.ру», на въезде в поселение дежурят и проверяют всех сотрудники ДПС.

В региональных управлениях МЧС и МВД ситуацию пока никак не комментируют. Судя по всему, работа по установлению того, что именно произошло и по какой причине, продолжается.