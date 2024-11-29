Сирийские повстанцы сообщили, что вошли в город Алеппо

AP со ссылкой на свидетелей пишет, что местные жители покидают дома на западной окраине города из-за обстрелов боевиков. В Telegram-канале повстанцы призывают жителей Алеппо перейти на их сторону. Источники Anadolu сообщили, что за три дня боевики взяли под контроль территории общей площадью 400 кв. м. ООН сообщила, что на северо-западе Сирии погибли как минимум 27 мирных жителей, включая детей.
Оппозиционные группировки прорвались в Алеппо впервые с 2016 года. В целом эскалация в одноименной провинции стала самой масштабной с 2020 года, когда повстанцы и правительство достигли соглашения о прекращении огня при посредничестве России и Турции. Наступление группировок, контролирующих крупнейший мятежный анклав в сирийской провинции Идлиб, началось 27 ноября. Свои действия боевики объяснили участившимися атаками со стороны сирийской армии и союзных ей проиранских формирований, включая «Хезболлу». Позиции последней ослабли из-за военной конфронтации с Израилем.