Сирийские повстанцы сообщили, что вошли в город Алеппо

Оппозиционные группировки прорвались в Алеппо впервые с 2016 года. В целом эскалация в одноименной провинции стала самой масштабной с 2020 года, когда повстанцы и правительство достигли соглашения о прекращении огня при посредничестве России и Турции. Наступление группировок, контролирующих крупнейший мятежный анклав в сирийской провинции Идлиб, началось 27 ноября. Свои действия боевики объяснили участившимися атаками со стороны сирийской армии и союзных ей проиранских формирований, включая «Хезболлу». Позиции последней ослабли из-за военной конфронтации с Израилем.