В почтовом отделении Воронежа обнаружили посылку с 20 кг прегабалина

В одном из почтовых отделений Воронежа оперативники обнаружили и изъяли пять подозрительных международных почтовых отправлений из Китайской народной Республики. Внутри посылок оказались прозрачные полимерные пакеты с кристаллическим веществом белого цвета. Экспертиза подтвердила, что вещество является прегабалином, общим весом более 20 кг. Вещество запрещено к ввозу в Российскую Федерацию. Таможенники устроили на отделении засаду и задержали при получении посылки 30-летнего жителя Белгорода, который оказал сопротивление сотрудникам специального отряда быстрого реагирования таможни. — В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда сильнодействующего вещества группой лиц по предварительному сговору»). Расследование продолжается", — сообщил и.о. заместителя начальника Воронежской таможни Иван Сазонов.