В Азовском районе мужчина до смерти избил соседа

По версии следствия, 27 ноября подозреваемый находился в одной из квартир в селе Кагальник. В какой-то момент между ним и его соседом произошел конфликт. Мужчина набросился на него с кулаками. Он нанес множество ударов по голове. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.