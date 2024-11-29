Олбани
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Азовском районе мужчина до смерти избил соседа

В селе под Ростовом мужчину обвиняют в убийстве.

Источник: Комсомольская правда

В Азовском районе мужчина до смерти избил знакомого. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.

По версии следствия, 27 ноября подозреваемый находился в одной из квартир в селе Кагальник. В какой-то момент между ним и его соседом произошел конфликт. Мужчина набросился на него с кулаками. Он нанес множество ударов по голове. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

— В ходе допроса подозреваемый полностью признал вину в инкриминируем ему преступлении и пояснил, что конфликт с соседом возник из-за шума, доносившегося из квартиры потерпевшего в ночное время. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.