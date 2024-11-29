В Азовском районе мужчина до смерти избил соседа

В Азовском районе мужчина до смерти избил знакомого. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.
По версии следствия, 27 ноября подозреваемый находился в одной из квартир в селе Кагальник. В какой-то момент между ним и его соседом произошел конфликт. Мужчина набросился на него с кулаками. Он нанес множество ударов по голове. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.
— В ходе допроса подозреваемый полностью признал вину в инкриминируем ему преступлении и пояснил, что конфликт с соседом возник из-за шума, доносившегося из квартиры потерпевшего в ночное время. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении ведомства.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.