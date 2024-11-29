На Урале загорелся психоневрологический госпиталь

«Вечером 29 ноября в пожарную охрану поступило сообщение о пожаре по адресу: город Первоуральск, улица Старателей, психоневрологический госпиталь “Снежинка”. На площади 50 квадратных метров горели три палаты. В 18.45 мск огнеборцы локализовали возгорание. В 19.12 мск пожарные ликвидировали открытое горение», — сказал собеседник агентства.
По его словам, до прибытия пожарных самостоятельно из здания вышли 27 человек, они переведены в соседний корпус. Информации о пострадавших не поступало, добавили в МЧС.